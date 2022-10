West Cat Story, 26 novembre 2022, .

West Cat Story



2022-11-26 16:00:00 – 2022-11-26 16:45:00

West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Une histoire de chiens et de chats qui se font la guerre dans le quartier, et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui de la musique.

Récit sensible et sanglant sur l’acceptation de la différence malgré la pression des siens, l’appartenance supposée à un groupe. Fait rire et réfléchir.

Avec Monsieur Mouch

A partir de 5 ans. Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque municipale au 02 98 37 61 58

