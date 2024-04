West Brass Band Redon, dimanche 14 avril 2024.

West Brass Band Redon Ille-et-Vilaine

Figure majeure de l’Ouest, cet orchestre constitué d’une

trentaine de musiciens professionnels, amateurs et d’étudiants, revisite des standards du jazz, des musiques de films mais aussi des œuvres contemporaines.

À la manière des orchestres Britanniques, ce brass band

composé uniquement de cuivres et de percussions, vous

propose un répertoire des plus sérieux au plus festif.

Lever de rideau avec les chœurs des élèves du 7 et de l’école Saint-Joseph de Saint-Jean-la-Poterie, accompagnés par le brass band.

Durée 1h15

À partir de 6 ans

Entracte avec buvette tenue par l’APEL de l’école Saint Joseph de St Jean la Poterie.

Billetterie

Tarif normal 12 € Adultes.

Tarif réduit 8 € Élèves adultes du Conservatoire, parents d’un élève de 11 à 18 ans, jeunes de 11 à 25 ans, étudiants, services civiques, demandeurs d’emploi et bénéficiaire des minimas sociaux (sur justificatif).

Tarif très réduit 4 € Élèves du Conservatoire de 11 à 18 ans et étudiants.

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Sur réservation

Ouverture de la billetterie lundi 25 mars, au Conservatoire et sur place 1 heure avant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

Le Carré 9, 9 Rue de Galerne

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne conservatoire@redon-agglomeration.bzh

L’événement West Brass Band Redon a été mis à jour le 2024-04-02 par OT PAYS DE REDON