Noël sur le marché WERVICQ SUD Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Wervicq-Sud Noël sur le marché WERVICQ SUD Wervicq-Sud, 3 décembre 2023, Wervicq-Sud. Noël sur le marché Dimanche 3 décembre, 10h00 WERVICQ SUD Distribution de coquilles, chocolat chaud et friandises sur le marché de ville. Dimanche 3/12 de 10h à 11h30. WERVICQ SUD PLACE DE L’EUROPE WERVICQ SUD Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wervicq-Sud Autres Lieu WERVICQ SUD Adresse PLACE DE L'EUROPE WERVICQ SUD Ville Wervicq-Sud Departement Nord Lieu Ville WERVICQ SUD Wervicq-Sud latitude longitude 50.772225;3.045649

WERVICQ SUD Wervicq-Sud Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wervicq-sud/