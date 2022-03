Werther Aix-en-Provence, 21 mars 2022, Aix-en-Provence.

5 5 Ne les secouez pas, leurs cœurs sont pleins de larmes ! À l’impossible déclaration d’amour se substituent les vers d’Ossian, un faux littéraire, et des lettres qui ne peuvent dire la vérité. On dirait que Massenet a écrit la musique de deux somnambules qui marchent, vivants et morts, dans leur rêve éveillé, passion interdite au milieu d’une famille de petits bourgeois de la province allemande.

Conférence animée par Olivier Braux, sur Werther de Jules Massenet, en vue de la production de l’Opera de Marseille

