Werfen Théâtre Le Ring, 30 mai 2022, Toulouse.

Werfen

Théâtre Le Ring, le lundi 30 mai à 20:30

**Danse & théâtre** ——————- **Dès 12 ans** **Cie Juste Ici** **Un partenariat Centre culturel Espace Job et le RING – Scène périphérique** À partir d’une approche de danse/ théâtre documentaire, _Werfen_ trouve son origine dans les mouvements des manifestants, relevés selon un principe d’inventaire et envisagés comme des « ready-made » gestuels où le geste utilitaire devient un matériel théâtral et chorégraphique. Il vient se mêler à des paroles issues d’interviews, à l’intervention d’un témoin extérieur au spectacle, à des pas de danses traditionnelles repris lors des événements politiques et sociaux, et à des codes gestuels et vestimentaires de différents mouvements de contestations. _Werfen_ s’envisage comme une « enquête poétique », une tentative de condensation et d’ouverture, de jonction entre le factuel documentaire et ses digressions, ses imaginations possibles, comme des possibles autres mondes, des hétérotopies à construire. **Le spectacle se tiendra au Ring**, scène périphérique (151 route de Blagnac, 31200 Toulouse Bus L1 ou 70 arrêt Nougaro ou Salvador Dali) **En lien avec le spectacle** : table ronde ven. 20 mai **Conception** Audrey Gary / **Jeu** Steven Nacolis Delphine Mothes, Jade Pélaprat, Thais Weishaupt / **L’invitée/témoin** Elsa Pivo / **Regards dramaturgiques** Camille Louis et Charles Robinson / **Les costumes et la scénographie** Jérôme Souillot / ** Création/régie lumière** Emma Thonneau / **Création/régie son** Ludo Mépa / **Chargé de production** Louis Gry

Tarif BPAS DE CARTE BLEUE AU GUICHET

Culture

Théâtre Le Ring 151 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-30T20:30:00 2022-05-30T23:59:00