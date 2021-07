Werfen Théâtre Jules Julien, 17 décembre 2021, Toulouse.

### Théâtre **Compagnie Juste Ici** A partir d’une approche de danse/théâtre documentaire, Werfen trouve son origine dans les mouvements des manifestants, relevés selon un principe d’inventaire et envisagés comme des « ready-made », gestuels où le geste utilitaire devient un matériel théâtral et chorégraphique. Il vient se mêler à des paroles issues d’interviews, à l’intervention d’un témoin extérieur au spectacle, à des pas de danses traditionnelles repris lors des événements politiques et sociaux (bourrée, dabke, sirtaki, Bucimis hongrois…) et à des codes gestuels et vestimentaires des Black Blocs (mouvement contestataire né dans les années 80 en Allemagne). Werfen invoque l’énergie du groupe et de la foule, les singularités de chacun et la polyrythmie qui s’en dégage. ### Infos pratiques * Vendredi 17 décembre à 10h & 14h30 * Durée : 1h15 * À partir de 12 ans

De 3,50€ à 12€

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



