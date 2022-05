Werfen Centre culturel Alban-Minville, 2 juin 2022, Toulouse.

Werfen

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 2 juin à 20:30

Danse & théâtre ————— **Cie Juste Ici** À partir d’une approche de danse/ théâtre documentaire, _Werfen_ trouve son origine dans les mouvements des manifestants, relevés selon un principe d’inventaire et envisagés comme des « ready-made » gestuels où le geste utilitaire devient un matériel théâtral et chorégraphique. Il vient se mêler à des paroles issues d’interviews, à l’intervention d’un témoin extérieur au spectacle, à des pas de danses traditionnelles repris lors des événements politiques et sociaux, et à des codes gestuels et vestimentaires de différents mouvements de contestations. **Conception** Audrey Gary / **Avec** Coline Bulloz, Steven Nacolis, Jade Pélaprat, Thais Weishaupt. / **L’invitée/témoin** Elsa Pivo. / **Regards dramaturgiques** Camille Louis et Charles Robinson. / **Les costumes et la scénographie** Jérôme Souillot. / **Création/régie lumière** Emma Thonneau / **Création/régie son** Ludo Mépa / **Chargé de production** Louis Gry.

Entrée libre dans la limite des places disponible

Culture

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



