WERC – Week-end racing cup Arnos, 13 mai 2022, Arnos.

WERC – Week-end racing cup Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos

2022-05-13 – 2022-05-13 Circuit 1 Camin Deu Circuit

Arnos Pyrénées-Atlantiques Arnos

8h30 à 12h30 et de 14h à 18h Essais libre payant par catégorie

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 Contrôles administratifs et techniques

16h à 19h Briefing FFM par catégorie

+33 5 59 77 18 70

