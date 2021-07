Niedersteinbach Niedersteinbach Bas-Rhin, Niedersteinbach Wengels’Art Niedersteinbach Niedersteinbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niedersteinbach

Wengels’Art Niedersteinbach, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Niedersteinbach. Wengels’Art 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-18 18:00:00

Niedersteinbach Bas-Rhin Niedersteinbach EUR Les artistes peintres André Riehl et Walter Frey exposent leurs œuvres dans le cadre de l’été culturel de Wengelsbach. Lancement officiel et vernissage le 09/07 à 18h avec la Kreismusikschule Südwestpfalz. Les artistes peintres André Riehl et Walter Frey exposent leurs œuvres dans le cadre de l’été culturel de Wengelsbach. Lancement officiel et vernissage le 09/07 à 18h avec la Kreismusikschule Südwestpfalz. +33 6 08 77 62 81 Les artistes peintres André Riehl et Walter Frey exposent leurs œuvres dans le cadre de l’été culturel de Wengelsbach. Lancement officiel et vernissage le 09/07 à 18h avec la Kreismusikschule Südwestpfalz. dernière mise à jour : 2021-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niedersteinbach Étiquettes évènement : Autres Lieu Niedersteinbach Adresse Ville Niedersteinbach lieuville 49.04978#7.71701