Wendy & Lucy de Kelly Reichardt Cinéma Ermitage, 3 juin 2022, Fontainebleau.

Wendy & Lucy de Kelly Reichardt

Cinéma Ermitage, le vendredi 3 juin à 16:15

Accompagnée de sa chienne Lucy, Wendy (Michelle Williams) est sur la route de l’Alaska dans l’espoir d’un petit boulot. Dans une ville de l’Oregon, sa voiture tombe en panne et elle perd l’animal. Kelly Reichardt aborde le lien à la nature et aux animaux dans chacun de ses films. Ici, c’est sa propre chienne qui est la partenaire de jeu de l’actrice, et le lien particulier qui unit les deux héroïnes est au cœur de ce road movie suspendu et absolument bouleversant. Avec Michelle Williams, Will Patton, John Robinson, Will Oldham _Wendy & Lucy_, Kelly Reichardt, 2009 © Epicentre Films

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

.

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:15:00 2022-06-03T18:00:00