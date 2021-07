Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon WENDY Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

WENDY Espace culturel Robert-Doisneau, 26 août 2021-26 août 2021, Meudon. WENDY

Espace culturel Robert-Doisneau, le jeudi 26 août à 14:30

Elevée par sa mère, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. FILM FANTASTIQUE FAMILIAL DE BENH ZEITLIN ETATS-UNIS – 2021 – 1H52 – +9 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T14:30:00 2021-08-26T16:22:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon