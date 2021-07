Bédarrides Cour de l'école des Marronniers Bédarrides, Vaucluse Wendy Cour de l’école des Marronniers Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

Cour de l’école des Marronniers, le vendredi 16 juillet à 21:40

Réalisé par Benh Zeitlin Avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin Fantastique, Drame – 1h52 – USA Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Tarif unique 4€

Cinéma en plein air Cour de l’école des Marronniers Rue des Ecoles 84370 Bédarrides Bédarrides Vaucluse

2021-07-16T21:40:00 2021-07-16T23:45:00

