WEMFAL 2022 et un week-end de modélisme ferroviaire à Lille organisé par Lille Modélisme. Une grande exposition de modélisme ferroviaire à ne pas manquer. Une manifestation familiale pour petits et grands, spécialistes et néophites. Découvrez de nombreux réseaux ferroviaires en exploitation toutes échelles des plus petites ech Z 1/220° à la vapeur vive au 1/22,5° – en passant par l’échelle traditionnelle HO 1/87 et le N 1/160°. Présence de vendeurs spécialisés neuf et occasion.

entrée plein tarif 4.00€

Exposition de Modélisme Ferroviaire

Salle du Gymnase 7 place Sébastopol, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00