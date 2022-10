Welcome version nomade – Joachim Maudet Le Regard du Cygne Paris 20e Arrondissement Catégories d’évènement: île de France

Welcome version nomade – Joachim Maudet Le Regard du Cygne, 28 novembre 2022, Paris 20e Arrondissement. Le mardi 29 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

Le lundi 28 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. payant 5€ / 10€

En partenariat avec Danse Dense #lefestival Dans un espace immaculé, trois personnages prennent la parole. Mais le mouvement de leurs lèvres semble être complètement déconnecté de ce qu’on entend : les corps et les voix se dissocient, les mots se tordent et se délitent. Par la magie de la ventriloquie, au gré d’une infinie métamorphose, WELCOME du jeune chorégraphe Joachim Maudet rend perceptibles les contradictions humaines et les voyages de nos voix intérieures. De ces moments inclassables, de cette absurdité décalée, naissent des espaces nouveaux peuplés d’étrangeté et de poésie. Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris 20e Arrondissement Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregarducygne.com/welcome-version-nomade/

©FestivalParallèle_M.Vendassi&C.Tonnerre

Lieu Le Regard du Cygne Adresse 210, rue de Belleville Ville Paris 20e Arrondissement

