Montendre Salle des fêtes Charente-Maritime, Montendre Welcome to Rock en Tête Salle des fêtes Montendre Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Montendre

Welcome to Rock en Tête Salle des fêtes, 27 novembre 2021, Montendre. Welcome to Rock en Tête

Salle des fêtes, le samedi 27 novembre à 18:00

Première soirée concerts de l’association Rock en Tête ! Elle servira à présenter les styles musicaux que l’association veut promouvoir. Captain Parade proposera un Show tout public qui conviendra à toute la famille. Vous trouverez dans le deuxième groupe Parpaing Papier la relève du Rock français en français. Pour finir la soirée, Le groupe Stinky sortira un son hardcore brut et puissant.

Entrée libre

Soirée concerts Rock pour tous, petits et grands ! Salle des fêtes Rue de Saint Pierre, montendre Montendre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Montendre Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de Saint Pierre, montendre Ville Montendre lieuville Salle des fêtes Montendre