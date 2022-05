Welcome to Earth Parc François Mitterrand Mairie d’Hellemmes, 21 mai 2022, Hellemmes.

Welcome to Earth

du samedi 21 mai au dimanche 2 octobre à Parc François Mitterrand Mairie d’Hellemmes

Le projet photographique “ Welcome to Earth ” traite du lien entre l’homme et son habitat, la Terre. Il nous emmène à travers le globe et rassemble de nombreux sujets de notre temps tels que notre relation avec la Planète, notre place au sein de la Nature, minime dans son immensité et souvent maximum dans son impact. Il fait également écho à ce sentiment d’isolement et de solitude vécu lors des vagues de confinement. Ce projet débuté en 2015 met en lumière la beauté terrestre à travers la présence d’un personnage “le Terronaute”. Son costume, sa combinaison, symbole de conquête spatiale, évoque les grandes découvertes. Grâce à ce personnage symbolique, Jérémy De Backer décline une lecture poétique et positive du respect de notre habitat terrestre. Il est important pour ce projet que le personnage s’y déplace physiquement, afin de faire partie intégrante de l’environnement. Et même si la photographie est marquée par sa présence, la Terre reste bien le protagoniste principal de cette série. Le spectateur, plongé dans la combinaison spatiale, projette un regard nouveau sur le paysage qui l’entoure, en découvrant ou re-découvrant des décors naturels presque irréels. Beaucoup d’entre nous, bercés par la science-fiction et les grandes explorations rêvent d’une vie future sur une autre planète. Mais vivrons-nous ailleurs comme nous le faisons sur Terre ? Prendrons-nous soin de ce nouvel habitat ? Ou devrons-nous vivre constamment en combinaison, masqués et isolés socialement ? Le respect de l’environnement terrestre serait-il l’une des clés d’une vie en société, positive et riche de sens ? Ce projet vous présente des paysages à la fois spectaculaires voire extra terrestres. Afin que cela nous amène à nous questionner ou plus simplement et surtout, à aimer la Terre qui nous abrite. Et si ailleurs, c’était ici ?

Entrée libre

Venez découvrir au grand air l’exposition photographique “Welcome to Earth” au sein du Parc François Mitterrand de la mairie d’Hellemmes.

Parc François Mitterrand Mairie d’Hellemmes 155 Rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes Lille Hellemmes Nord



