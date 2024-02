« Welcome To Earth » Jérémy De Backer Galerie Ilan Benattar Soorts-Hossegor, samedi 24 février 2024.

« Welcome To Earth » Jérémy De Backer Galerie Ilan Benattar Soorts-Hossegor Landes

Exposition photographique

Welcome to Earth est avant tout une ode à la planète bleue. Ce projet nous emmène à travers le globe et rassemble de nombreux sujet de notre temps. une déclaration à la Terre, un écho au sentiment de solitude que nous avons tous connu pendant la pandémie mondiale C-19, le rapport de l’Homme avec la Nature et la nécessité d’en prendre soin. Ce projet débuté il y a plusieurs années met en lumière la beauté terrestre à travers la présence d’un personnage Le « Terronaute ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-04-06

Galerie Ilan Benattar Avenue des Rémouleurs

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine hello@ilanbenattar.com

L’événement « Welcome To Earth » Jérémy De Backer Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Hossegor