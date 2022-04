Welcome to Cabaret Bizanos, 4 juin 2022, Bizanos.

Welcome to Cabaret Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

2022-06-04 – 2022-06-04 Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos

Sous fond de plumes, strass, paillettes et bulles, une représentation unique vous attendra, sur des standards de comédie musicale, revue, french cancan, cabaret, music-hall et variété revisités, des plus classiques aux plus canailles ! 2h avec entracte.

A guichet fermé sur les 3 premières représentations, « Welcome to Cabaret » revient avec de nouveaux tableaux et costumes ! « Soirée tellement magique et fabuleuse entre les strass, les paillettes, le talent, l évasion, les voix magnifiques, les costumes splendides et la troupe de la Compagnie Bizane tellement époustouflante ! Soirée exceptionnelle pour un show de qualité… Spectacle génial !!! Superbes costumes et chorégraphies magnifiques. (…)

Programme de la soirée :

19h pour dîner et spectacle – Traiteur La Rumeur

20h30 pour le spectacle seul – possibilité de prendre assiette charcuterie/fromage au bar (à réserver sur bizane@free.fr)

+33 5 59 27 27 08

Compagnie Bizane

