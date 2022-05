WELCOME ON THE TRACK – VIRAGE DE MULSANNE Mulsanne Mulsanne Catégories d’évènement: Mulsanne

Sarthe

WELCOME ON THE TRACK – VIRAGE DE MULSANNE Mulsanne, 10 juin 2022, Mulsanne. WELCOME ON THE TRACK – VIRAGE DE MULSANNE Place Jean Moulin Parvis de la Mairie Mulsanne

2022-06-10 14:30:00 – 2022-06-10 19:30:00 Place Jean Moulin Parvis de la Mairie

Mulsanne Sarthe Mulsanne L’association du virage de Mulsanne est un rendez-vous exceptionnel sur la piste du circuit des 24 H, dans le célèbre et mythique Virage de Mulsanne pour tous les passionnés d’automobiles, amateurs ou confirmés venez exposer ou admirer des véhicules venus du monde entier pour notre plus grand plaisir lors de cette journée incroyable.

Un seul lieu, Une seule date

10 Juin 2022

de 14h30 à 19h30

GRATUIT POUR TOUS Des animations toute la journée h à Mulsanne. contact@viragedemulsanne.org http://www.viragedemulsanne.org/fr/ L’association du virage de Mulsanne est un rendez-vous exceptionnel sur la piste du circuit des 24 H, dans le célèbre et mythique Virage de Mulsanne pour tous les passionnés d’automobiles, amateurs ou confirmés venez exposer ou admirer des véhicules venus du monde entier pour notre plus grand plaisir lors de cette journée incroyable.

Un seul lieu, Une seule date

10 Juin 2022

de 14h30 à 19h30

GRATUIT POUR TOUS Place Jean Moulin Parvis de la Mairie Mulsanne

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mulsanne, Sarthe Autres Lieu Mulsanne Adresse Place Jean Moulin Parvis de la Mairie Ville Mulsanne lieuville Place Jean Moulin Parvis de la Mairie Mulsanne Departement Sarthe

Mulsanne Mulsanne Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulsanne/

WELCOME ON THE TRACK – VIRAGE DE MULSANNE Mulsanne 2022-06-10 was last modified: by WELCOME ON THE TRACK – VIRAGE DE MULSANNE Mulsanne Mulsanne 10 juin 2022 Mulsanne sarthe

Mulsanne Sarthe