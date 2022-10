Welcome in Vennia – rencontre avec Annette Wieviorka Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Welcome in Vennia – rencontre avec Annette Wieviorka Cinéma Le Louxor, 11 octobre 2022, Paris. Le mardi 11 octobre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Plein : 10 € Réduit : 8 € -26 ans : 5,50 € Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptés. CinéChèque et CCU acceptés.

Séance suivie d’une rencontre avec Annette Wieviorka à l’occasion de la sortie de son livre « Tombeaux ». En partenariat avec la librairie des Abbesses. WELCOME IN VIENNA – PARTIE 1

DIEU NE CROIT PLUS EN NOUS

De Axel Corti

ALLEMAGNE, SUISSE, AUTRICHE I 2011 I 1H55 I VOSTF

Avec Johannes Silberschneider, Barbara Petritsch, Armin Mueller-Stahl Vienne 1938 : après la Nuit de Cristal et le meurtre de son père par les nazis, Ferry Tobler, un adolescent juif, fuit l’Autriche et échoue à Prague. Là, Il y fait la connaissance de Gandhi, soldat allemand anti-nazi échappé de Dachau, et d’Alena, une tchèque chargée d’assister les réfugiés. Annette Wieviorka est une historienne française spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs au XXe siècle depuis la publication en 1992 de sa thèse, Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli. Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris Contact : 01.44.63.96.96 reservation@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F15034

Lieu Cinéma Le Louxor Adresse 170, boulevard Magenta Ville Paris

