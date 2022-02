WELCOME CHEZ LES BROOKS ! Toulouse, 12 février 2022, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

13 EUR 13 15 Quand Madame Brooks demande à son amant d’éliminer son mari afin de toucher l’assurance-vie, jusque-là, tout est presque banal. Mais avant que l’épouse infidèle ne mette son plan à exécution, Monsieur Brooks a de fortes chances de se retrouver inculpé du meurtre de celle-ci. Et là, ça se complique… Surtout qu’il est innocent et le public le sait car seul le public a tout vu !

Découvrez les aventures tragi-comiques et irrésistibles d’une famille d’Américains très moyens ! Un mari cocu et chômeur, une épouse vénale et infidèle, un fils poursuivi par la Police, une fille pompon girl amoureuse des réseaux sociaux et de sa meilleure amie, un sdf infortuné, un duo de policiers plus futé qu’il ne le parait, sans oublier le chien de la famille et le couple de voisins…

Tous ces personnages joués par… 2 comédiens irrésistibles !

Vous aimez les comédies, les polars et les séries TV ? Courez au théâtre !

La 1ère Sitcom théâtrale en 16/9 !

+33 5 34 40 61 31 http://www.le57.com/a-l-affiche-1/bruno-marchebou

