Wejdene Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Wejdene Rocher de Palmer, 17 mai 2022, Cenon. Wejdene

Rocher de Palmer, le mardi 17 mai à 19:30

Quelques millions de vues plus tard sur les réseaux sociaux, Wejdene affiche sa jeunesse et son succès insolents dans un premier album qui dévoile son âge : 16. Le phénomène est né à Saint-Denis dans une famille d’origine tunisienne, au sein de laquelle Wejdene chante avec son père depuis son plus jeune âge. Autodidacte, indépendante, le jeune fille s’affirme, écrit ses propres textes et finit par créer le buzz sur le réseau TikTok où près d’un million de personnes reprennent les paroles et la chorégraphie de son tube « Anissa ». Que donnera la suite ? Nous le saurons bientôt sur la scène du Rocher de Palmer ! EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€

Wejdene, un prénom qui rime avec phénomène : la jeune fille, révélée sur TikTok, est devenue en quelques mois LA nouvelle star R’n’B des ados. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T19:30:00 2022-05-17T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Wejdene Rocher de Palmer 2022-05-17 was last modified: by Wejdene Rocher de Palmer Rocher de Palmer 17 mai 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde