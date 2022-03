Wejdene Carrière (La) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 29 € BILLETTERIES : www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com Le concert prévu le 17 février 2022 est reporté au samedi 21 mai 2022 à 19h30. Wejdene est une chanteuse pop-r’n’b d’origine tunisienne et venant de Brunoy dans le 91.En décembre 2019, elle signe chez le label Feuneu Guette Music. Le même mois, elle sort son premier single “J’attends” et atteint le million de vues. Elle continue sur sa lancée avec “J’peux dead” où Liam Pierron apparaît comme son mari dans le clip. Le morceau s’est placé en en troisième position du Top YouTube Musique France et cumule près d’un million et demi de vues en un mois, connaissant aussi une grande notoriété sur TikTok.Le 15 avril 2020, elle sort son single “Anissa” dont la lyrics video se place directement numéro un des tendances. En moins d’une semaine le morceau dépasse le demi-million de vues. Carrière (La) adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

