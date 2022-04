Wejdene – 16 Tour (ou pas), 27 avril 2022, .

Wejdene – 16 Tour (ou pas)

2022-04-27 – 2022-04-27

30 30 Wejdene est une chanteuse pop-R&B d’origine tunisienne et venant de Brunoy, dans le 91.



En décembre 2019, elle signe chez le label Feuneu Guette Music. Le même mois, elle sort son premier single “J’attends” et atteint le million de vues. Elle continue sur sa lancer avec “J’peux dead” où Liam Pierron, apparaît comme son mari dans le clip. Le morceau s’est placé en en troisième position du Top YouTube Musique France et cumule près d’un million et demi de vues en un mois, connaissant aussi une grande notoriété sur TikTok.



Le 15 avril 2020, elle sort son single “Anissa” dont la lyrics video se place directement numéro un des tendances. En moins d’une semaine le morceau dépasse le demi-million de vues.



Wejdene acquiert aussi une grande reconnaissance via les réseaux sociaux avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et Snapchat, et ce dès les quatre premiers mois de sa carrière.

Wejdene est la révélation pop française du moment. C’est avec son titre “Anissa”, certifié single de diamant qu’elle se fait connaitre en 2020.

A découvrir le 27 avril 2022 – Le Cepac Silo.

