Visite de l’église protestante Weiterswiller, 16 septembre 2023, Weiterswiller.

Weiterswiller,Bas-Rhin

Profitez des visites guidées gratuite en compagnie d’André Dorschner pour découvrir l’édifice et les peintures murales du XVIe siècle lors des journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



Take advantage of André Dorschner’s free guided tours of the building and its 16th-century murals during the European Heritage Days.

Aproveche las visitas guiadas gratuitas con André Dorschner para descubrir el edificio y sus murales del siglo XVI durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Nutzen Sie die kostenlosen Führungen mit André Dorschner, um das Gebäude und die Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert an den Europäischen Tagen des Kulturerbes zu entdecken.

