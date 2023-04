Visite de l’église historique, 1 mai 2023, Weiterswiller.

Visite guidée de l’église et de ses peintures murales classés Monument Historique en 1921..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 18:00:00. EUR.

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour of the church and its wall paintings, classified as a historical monument in 1921.

Visita guiada de la iglesia y sus pinturas murales, clasificadas como monumento histórico en 1921.

Geführte Besichtigung der Kirche und ihrer Wandmalereien, die 1921 zum historischen Monument erklärt wurden.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre