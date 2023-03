Weird Omen Péniche Cancale, 1 juin 2023, Dijon .

Weird Omen

14 Avenue Jean Jaurès Péniche Cancale Dijon Côte-dOr Péniche Cancale 14 Avenue Jean Jaurès

2023-06-01 – 2023-06-01

EUR Après quatre Lps et six Eps, Weird Omen échappent toujours aux comparaisons avec… quiconque !!! Trio déglingué au line up atypique, Weird Omen crache son garage primitif unique, déluge de cuivre trash, de reverb et de fuzzzzz. Une transe garage cryptique et hypnotique où se mêlent sonorités 60’s cabossées et néo-garage psychedelique caverneux.

