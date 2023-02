WEIRD AL YANKOVIC CASINO DE PARIS, 21 février 2023, PARIS.

Invité Spécial : EMO PHILIPS Depuis des années “Weird Al” Yankovic bouscule le monde du spectacle et il n’a plus jamais été le même. Pour la première fois en 8 ans, le génie satyrique et musical s’apprête à revenir en Europe avec dans ses bagages : 5 Grammy Awards, ses musiciens qui lui sont fidèles depuis maintenant 40 ans et son nouveau spectacle “The Unfortunate Return of the Ridiculous Self-Indulgent, Ill-Advised Vanity Tour”. Un show intimiste qui promet une soirée musicale et humoristique axée sur la crème de la crème de ses quatorze albums non-parodiques, ouvert par son fidèle acolyte, le légendaire comédien Emo Philips. Cette tournée marque le retour de “Weird AI” après des spectacles joués à guichets fermés en Amérique du Nord, où il a écumé les scènes les plus prestigieuses. Voici donc venue l’occasion de voir la légende “Weird Al” en chair et en os : rendez-vous au Casino de Paris le 21 février 2023. Les représentations de “Weird AI” Yankovic seront en anglais non sous-titré. « Weird Al » Yankovic est l’artiste comique qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Lauréat de cinq Grammy awards , son album « Mandatory Fun » sorti en 2014 a été le premier album comique de l’histoire à se hisser à la première place du Top 200 du Billboard dès sa sortie. Il est l’un des trois seuls artistes à avoir un single dans le Top 40 au cours de chacune des quatre dernières décennies, les deux autres étant Michael Jackson et Madonna. Le 27 août 2018, la Chambre de commerce d’Hollywood a décerné à « Weird Al » une étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. Emo Philips a donné plus de 7000 spectacles de stand-up à travers le monde, dont une série de spectacles de deux semaines de théâtre dans le West End de Londres. Parmi les faits marquants de sa carrière, on peut citer son album de comédie acclamé « E=MO Squared » et l’émission spéciale d’une heure sur HBO « Emo Philips Live at the Hasty Pudding Theatre ». Mais plus que tout, Emo est particulièrement fier de la démonstration qu’il a fait de l’utilisation d’une scie à table à « Weird Al » dans le film « The Vidiot From UHF ».

CASINO DE PARIS PARIS 16, rue de Clichy Paris

