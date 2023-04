Fête de printemps & Parade à Vélo, 1 mai 2023, Wegscheid.

Au programme de cette journée : ateliers participatifs, expositions, artisans, vente de plants, restauration, buvette, concerts, forum, jeux et parade à vélo..

2023-05-01

Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est



On the program of this day: participative workshops, exhibitions, craftsmen, sale of plants, food, refreshments, concerts, forum, games and bicycle parade.

En el programa de este día: talleres participativos, exposiciones, artesanos, venta de plantas, comida y bebida, conciertos, un foro, juegos y un desfile de bicicletas.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag: Mitmach-Workshops, Ausstellungen, Handwerker, Verkauf von Setzlingen, Essen, Trinken, Konzerte, Forum, Spiele und eine Fahrradparade.

