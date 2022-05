WEFO KADANCE Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux), 14 mai 2022, Lailly-en-Val.

WEFO KADANCE

Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux), le samedi 14 mai à 20:30

WEFO KADANCE pour Graine d’espérance Bénin Musique traditionnelle béninoise 4 musiciens et danseurs pour faire découvrir l’univers ancestral et typique du Bénin. Des sons et mouvements issus d’une culture des royaumes et de l’histoire du pays, de l’esclavage en passant par le Vodùn, de la richesse humaine et des paysages emblématiques de nature verte lacée de leur terre ocre. Un spectacle proposé par l’association de Beaugency Graines d’Espérance Bénin ([[grainesdesperancebenin@gmail.com](mailto:grainesdesperancebenin@gmail.com)](mailto:grainesdesperancebenin@gmail.com)) qui a pour objectifs la scolarisation et l’aide humanitaire auprès de plusieurs villages au sud du Bénin et faire connaître le pays et sa culture. Salle de la Lisotte : chemin des amandiers à Lailly-en-Val Réservation au 06 80 59 53 70 ou [[contact@hamac-lailly.fr](mailto:contact@hamac-lailly.fr)](mailto:contact@hamac-lailly.fr) Tarif : 10 € (5 € pour les étudiants, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)

10€ (5€ pour les étudiants, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)

Musique Traditionnelle Béninoise

Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux) Chemin des Amandiers, 45740 Lailly-en-Val Lailly-en-Val Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00