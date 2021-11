Istres l'usine Bouches-du-Rhône, Istres Weepers Circus : Panique dans la forêt l’usine Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

CONCERT JEUNE PUBLIC Tarif scolaire 2,50€ pour les écoles d’Istres / Entressen / Miramas / Grans / Fos / Port Saint Louis / Cornillon 5€ pour les écoles en dehors du territoire Istres – Ouest Provence Tarif Tout public = tarif Jeune public : 8€ (plein), 6€ (réduit et jeune),3€ (solidaire) et 5€ pour les abonnés présentation: Sous forme de conte musical, les musiciens incarnent quatre amis perdus dans la forêt, intrigués, perturbés par un corbeau roublard qui les suit, les interpelle et raconte leurs aventures… Pour son quatrième spectacle jeune public, le Weepers Circus va vous raconter une histoire, une histoire vraie ! Celle-ci débute un soir, alors que quatre joyeux personnages rentrent d’une fête. Le cœur content, ils chantent gaiement sur les chemins, ignorant totalement qu’ils sont en train de se perdre dans la Forêt interdite. ♫♫♫ l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T16:30:00

