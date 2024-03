Week&Stage de Chavagnes en Paillers avec Arbadétorne Rue des Rosiers, Chavagnes-en-Paillers (85) Benaston, samedi 25 mai 2024.

DIXIEME EDITION !!

Cette année encore la Comcom de Saint Fulgent-Les Essarts en partenariat avec Folka Danse propose un Week&Stage « Danse traditionnelle de Vendée » encadré par les musiciens d’Arbadétorne et plus largement de Kikolé el Collectif.

Comme les autres années un riche menu de stage à la carte et à élaborer par vous même (chacun pendant le stage peut passer d’un niveau à l’autre selon son désir) :

Niveau Débutant : Avec Gaëlle et Michaël AUGER



Pour s’approprier les fondamentaux des danses du répertoire vendéen (Avant-Deux, Maraichine, Rond des Iles, Branles…).

Niveau Confirmé avec Maxime Chevrier et Jean-François Rambaud



Nous partirons dans un grand voyage à travers les répertoires d’avant deux et de quadrille du bocage, de Maraîchines avec des variations de pas et de formes. On ne résistera pas au plaisir de pousser la visite jusqu’au territoire saintongeais et nous finirons le périple sur les îles vendéennes. Un sacré parcours !

Bal Vendéen le soir… évidemment ! C’est à 21h00 et pi y’a la brioche au mitan !

