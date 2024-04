Weekend yoga , cuisine macrobiotique et méditation La Source Bleue Touzac, samedi 13 avril 2024.

Le samedi sera la journée macrobiotique et yoga.

Avec la macrobiotique, changeons notre façon de manger pour plus de vitalité, de clarté d’esprit, de motivation et de capacité d’entreprendre en adoptant progressivement une alimentation vivante qui n’est pas austère, mais qui est une forme d’art.

Grâce au yoga, réveillons les énergies du corps avec le souffle et le mouvement pour faire circuler ce qui est bloqué et retrouver un fonctionnement physique et mental harmonieux.

La combinaison des deux disciplines donne un beau résultat, convaincant et attirant. C’est un challenge salutaire.

Le dimanche sera quant à lui la journée de pratique « Bienveillance envers soi).

Notre vécu quotidien est essentiellement agité, déséquilibre (mal-être). La pratique régulière nous achemine progressivement vers l’équilibre (mieux-être, bien-être).

Le samedi:

A partir de 10h00: Accueil et atelier cuisine.

Jusqu’à 17h00: Marche digestive, relaxation, yoga, pranayama, méditation et cercle de clôture.

Amenez un tablier de cuisine et de quoi noter. Réservation obligatoire auprès d’Amandine (06.52.62.03.05) ou de Sian (06.83.11.66.83)

Le dimanche:

A partir de 9h00: Accueil, prise de conscience corps et souffle, réveil des articulations, réveil du souffle et exercices psychocorporels 1.

Jusqu’à 17h00: Relaxation guidée des 5 éléments, exercices psychocorporels 2, pratique assise suivie de questions/réponses et retours d’expérience.

Amenez tapis de yoga, coussin de méditation et plaid ainsi qu’un plat à partager pour le repas de midi. Réservation obligatoire auprès d’Amandine (06.52.62.03.05) ou de Jean-Charles (06.44.02.66.90) 6060 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

La Source Bleue 712 route de la Source Bleue

Touzac 46700 Lot Occitanie contact@rayondeyoga.fr

