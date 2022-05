Weekend taurin des Savants Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane

Weekend taurin des Savants Maillane, 27 mai 2022, Maillane. Weekend taurin des Savants Maillane

2022-05-27 – 2022-05-29

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane Week-end taurin organisé par l’association des jeunes du village “Les Savants” :



Vendredi 27 Mai :

19 : Bandido.

20h : Grillade.

21h : Bodega.



Samedi 28 Mai :

11h : Abrivado longue.

12h : Apéro ambiance musicale.

19h : Bandido.

20h : Grillade.

21h : Bodega.



Dimanche 29 Mai :

11h : Abrivado.

12h : Apéro ambiance musicale. L’association des jeunes du village, “Les Savants” organisent ce week-end taurin.

