weekend sportif Saint-Denis-de-l’Hôtel, samedi 1 juin 2024.

Samedi

Envie d’un weekend sportif le 1 et 2 juin

weekend sur le thème de la randonnée, du bienetre et cocooning en bord de Loire

avec une randonnée de 20 km le samedi après midi de la relaxation animé par une sophrologue et le dimanche une séance de marche nordique 9595 95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Grande Rue

Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire

