Weekend spécial massage en duo pour la St Valentin Najac, samedi 17 février 2024.

Weekend spécial massage en duo pour la St Valentin Najac Aveyron

A l’occasion de la St Valentin, nous organisons un Week-end spécial Massage en duo, les 17 et 18 février 2024 dans notre lieu de ressourcement à Najac.

Vous serez massés côte à côte par 2 Praticien(ne)s certifiées en massages bien-être, Eric et Annie, dans une ambiance zen et chaleureuse.

Le massage en duo vous emportera dans une autre dimension, faite de sensations de bien-être, empreintes de sensualité.

Allongés l’un à côté de l’autre, vos énergies fusionneront et se mélangeront…

Nous vous proposons en duo les massages suivants

– massage harmonisant aux huiles essentielles, en séance d’1 heure 50 €* ou 1h30 70 €*

– massage ayurvédique abhyanga, en séance d’1 heure 50 €* ou 1h30 70 €*

(* tarif pour personne)

Attention places limitées. Réservation obligatoire par mail ou par tel au 06.81.92.48.68

Paiement par chèques, espèces, virement ou par carte bancaire via le lien suivant

https://my.weezevent.com/week-end-massage-en-duo-pour-la-st-valentin.

Une coupe de champagne et des petits fours vous seront proposés à l’issue de la séance de massage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18

Puechiguier

Najac 12270 Aveyron Occitanie soufflesurlavie@yahoo.com

