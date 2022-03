WEEKEND “Rétrogaming” À L’ABBAYE ! Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

du samedi 24 septembre au dimanche 25 septembre à Abbaye de Saint-Savin

Si au Moyen Âge, la peinture murale et l’enluminure étaient deux modes d’expression courants, aujourd’hui l’image numérique est omniprésente dans notre société. Ce week-end rétro-gaming vous invite à découvrir l’évolution de l’image à travers les jeux vidéos et vous replonger dnas l’ambiance des années 80 et 90 !

10€/personne

Weekend dédié au gaming, eSport et autres consoles de jeux ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin

