Weekend qui jardine Ambrugeat Ambrugeat Catégories d’évènement: Ambrugeat

Corrèze

Weekend qui jardine Ambrugeat, 7 mai 2022, Ambrugeat. Weekend qui jardine Ambrugeat

2022-05-07 – 2022-05-08

Ambrugeat Corrèze Ambrugeat A La Maison sur la Place, samedi à 14h; planter des herbes aromatiques ? avec Charlotte

Dimanche à 11h; balade nature Dans le cadre du Weekend qui jardine, La Maison sur la place vous propose diverses animations: Planter des herbes aromatiques ? avec Charlotte et une balade nature. A La Maison sur la Place, samedi à 14h; planter des herbes aromatiques ? avec Charlotte

Dimanche à 11h; balade nature Ambrugeat

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ambrugeat, Corrèze Autres Lieu Ambrugeat Adresse Ville Ambrugeat lieuville Ambrugeat

Ambrugeat Ambrugeat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambrugeat/

Weekend qui jardine Ambrugeat 2022-05-07 was last modified: by Weekend qui jardine Ambrugeat Ambrugeat 7 mai 2022

Ambrugeat