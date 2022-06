WEEKEND PORTES OUVERTES & SOIRÉE SOUS LES GUIRLANDES Argelliers Argelliers Catégories d’évènement: Argelliers

Hérault Argelliers Durant ce week-end, le domaine Baume Celinguet ouvre ses portes pour accueillir : en journée, découvrez nos nouvelles cuvées et profitez de promotions exceptionnelles. Nous serons aussi ravis de vous expliquer notre façon de travailler.

En soirée, sous les guirlandes de guinguette, dans la fraîcheur de la cour entourée des vieilles bâtisses du domaine, partagez de belles assiettes de produits locaux en dégustant notre vin dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Réservations vivement conseillées. Weekend portes ouvertes au Domaine, pour des dégustations dans la journée et des soirées sous les guirlandes, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, autour de produits locaux. Durant ce week-end, le domaine Baume Celinguet ouvre ses portes pour accueillir : en journée, découvrez nos nouvelles cuvées et profitez de promotions exceptionnelles. Nous serons aussi ravis de vous expliquer notre façon de travailler.

