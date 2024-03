Weekend patrimoine à Mayet Mayet, samedi 13 avril 2024.

Le Pays d’art et d’histoire poursuit la mise en valeur des villes et des villages de la vallée du Loir, étayée par les résultats de l’étude d’inventaire du patrimoine réalisée en partenariat avec la Région des Pays de la Loire. Parcourez la commune de Mayet les 13 & 14 avril à la découverte de l’histoire et du patrimoine.

Programme

SAMEDI 13 AVRIL

À 14H30 & 16H RDV place Eugène-Garnier

VISITE GUIDÉE Saint-Nicolas, un incroyable quartier d’origine médiévale.

Durée 1h.

À 18H Salle des fêtes, 2 rue de la pelouse

CONFÉRENCE sur les premiers résultats de l’Inventaire du patrimoine de la commune de Mayet, par Stéphanie Barioz Aquilon.

Verre de l’amitié offert par la commune.

Durée 1h30.

DIMANCHE 14 AVRIL

À 14H30 & 16H RDV devant la mairie

VISITE GUIDÉE la place de l’Hôtel-de-Ville François Fialeix, un programme du XIXe siècle mairie, poste-halle, fontaine, église paroissiale, presbytère, maisons.

Durée 1h30.

Présentation de la brochure de visite du bourg de Mayet éditée à cette occasion par le Pays d’art et d’histoire.

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. Réservation fortement conseillée pour les visites guidées. .

