Weekend manoeuvres de port avec les Pèlerins de la Mer La Rochelle – Port des Minimes La Rochelle, vendredi 5 avril 2024.

Weekend manoeuvres de port avec les Pèlerins de la Mer 2 jours pour se perfectionner avec les Glénans 5 – 7 avril La Rochelle – Port des Minimes Sur inscription

Du vendredi 5 avril (19h) au dimanche 7 avril (17h), à La Rochelle

Hello Moussaillon,

Cette année on t’embarque pour te former aux manœuvres de port avec les Glénans à prix sympa !

Du chef de quart au skipper, tu as envie d’apprendre ou de te perfectionner en manœuvres, tu envisages de t’inscrire en skipper avec les PDM cette année, cette semaine de stage est faite pour toi !

Pour plus d’informations : suivre le lien d’inscription

La Rochelle – Port des Minimes Port des Minimes, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Renaud Cazenave