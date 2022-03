WEEKEND “Les Piliers de la Terre” Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

WEEKEND “Les Piliers de la Terre” Abbaye de Saint-Savin, 3 juin 2022, Saint-Savin. WEEKEND “Les Piliers de la Terre”

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de Saint-Savin

L’abbaye de Saint-Savin organisera au début du mois de juin un week-end dédié à l’époque médiévale, inspiré de la trilogie “Les Piliers de la Terre” de Ken Kollet. L’occasion de se plonger dans l’univers médiéval contemporain avec la construction d’une cathédrale dans la ville fictive de Kingsbridge. Organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes de Saint-Savin.

gratuit

Attention au départ… direction le Moyen Âge et plus précisément le XIIe siècle ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse Place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Departement Vienne

Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

WEEKEND “Les Piliers de la Terre” Abbaye de Saint-Savin 2022-06-03 was last modified: by WEEKEND “Les Piliers de la Terre” Abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin 3 juin 2022 abbaye de saint savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne