Du vendredi 20 au dimanche 22 mai inclus

Les restaurateurs de l’APRC (Association des Professionnels de la Restauration Croisicaise) proposent tout le weekend un menu autour d’un produit croisicais phare : la langoustine. Apéritif offert. Réservation auprès des restaurateurs participants. Menus disponibles à l’Office de Tourisme du Croisic.

Dimanche 22 mai inclus

L’Office de Tourisme propose le dimanche de 11h00 à 13h00 un Apéro’Langoustines – Place Dinan.

Un moment convivial pour savourer ce produit phare de notre presqu’île avec concert. Réservation et paiement à l’Office de Tourisme à partir du samedi 7 mai .

Aucune réservation par téléphone. Dans la limite des places disponibles.

8€ la place.2€ le verre supplémentaire. Week-end Langoustines

