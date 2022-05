Weekend International du Commerce Equitable Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pour la journée internationale du commerce équitable le 8 mai 2022 rejoignez-nous pour un weekend dédié à la consommation responsable. Au programme: * Des ateliers pour petits & grands: – Atelier de créations de marques-pages en liège – Atelier de tissage *Un marché de créateurs (mode éthique, accessoires, fine food, bijoux, objets déco, etc) Il y en aura pour tous les goûts! *Une conférence: “Genève: Ville de mode responsable? Explorer de meilleures façons d’être à la mode” * Des stands d’information d’associations & d’organisations locales * Une performance artistique du théâtre Beloe sur le gaspillage vestimentaire *TESTEZ DES VELOS FAMILIAUX BENNO BOOST- AVEC HOTPOINT (prendre rdv directement à la boutique) Cet évènement est idéal pour un moment de découverte & de partage et s’adresse autant aux petits qu’aux grands. Familles bienvenues! C’est également l’endroit parfait pour se faire un bon brunch et trouver un beau cadeau pour la fête des mères! Horaires: Samedi 7 mai: 11h – 20h Dimanche 8 mai: 11h – 17h Pour l’occasion nous fusionnons le Qafé Guidoline et le superbe magasin de vélo Hotpoint pour en faire un grand espace réunis! Les détails suivent avec toutes les informations sous: [https://www.apesigned.com/agenda](https://www.apesigned.com/agenda) Merci bien! Amicalement, Bubble Ethic Rejoignez-nous pour un weekend dédié à la consommation responsable! Au programme: des ateliers créatifs, marché de créateurs, conférence, essaies de vélos familiaux & performance artistique. Autre lieu Genève Genève

