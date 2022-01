Weekend illustration Château de Flers, 19 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Château de Flers

1 thème + 1 weekend = 3 lieux ! ——————————- ### L’Office de Tourisme, la Ferme d’en Haut et l’Atelier 2 s’associent le temps d’un week-end temps fort autour de l’illustration. L’événement explore la pratique de l’illustration sous tous ses aspects (processus créatifs, livres, prints, auto-édition, produits…) en mettant à l’honneur des artistes exclusivement métropolitains lors d’expositions, d’animations et d’un salon. Le tout gratuitement et ouvert à tous. ### ———- ### En résumé: Samedi 19 et dimanche 20 mars de 15h à 19h **Château de Flers** : salon d’illustrateurs, fresque collective et animations **Ferme d’en Haut** : _exposition Zoom sur l’illustration_ **Atelier 2** : portes ouvertes de l’atelier d’illustration ### ———– Au château de Flers ——————- ### Salon d’illustration et animations ### Samedi et dimanche de 15h à 19h L’Office de Tourisme invite 10 artistes, éditeurs, galeristes et libraires à exposer au Château de Flers ! C’est l’occasion pour les amateurs et les curieux d’apprécier le panorama de l’illustration dans la métropole, d’échanger avec ses acteurs et de faire de beaux achats. Retrouvez (par ordre alphabétique) : * **BEEB**: une marque d’affiches et cartes colorées et joyeuses. Pour BEEB, Coralie dessine tous ses prints de manière digitale, qu’elle imprime ensuite localement (Lille) sur du papier FSC de qualité, le tout en quantités limitées pour une démarche aussi eco friendly que possible. * **Morganne Borowczyk** : une illustratrice et graphiste lilloise. Elle se spécialise dans l’artwork de musique et s’inspire de la nature, de l’espace et de l’imagerie médiévale & fantastique pour produire des illustrations à l’encre ou digitales. * **Camille Cauvez** : une illustratrice qui s’est donnée pour mission de créer des images qui invitent à penser, à rêver, à prendre soin de soi et des autres. Positivité, bien être et petites joies du quotidien sont au cœur de son travail. * **Nicolas Haverland** : L’Atelier Monde est l’atelier de Nicolas Haverland, illustrateur aux multiples facettes. Venez découvrir ses univers, ses travaux et ses livres jeunesse ! * **Johan Jaccob** : un illustrateur sérigraphe qui travaille dans l’univers de la musique rock stoner et qui puise ses inspirations dans la nature. * **Séverin Leblanc** : graphiste polyvalent et illustrateur à l’origine de Wallstailor, une entité ancrée dans la création de poster et la décoration. * **La galerie L’illu** : la galerie lilloise où retrouver les illustrations originales et les prints d’artistes de la région ! Située rue du Molinel à Lille, elle propose les œuvres exclusives d’artistes lillois déclinées en reproductions imprimées en édition limitée et des ateliers créatifs. * **La librairie Les Lisières** : une librairie indépendante généraliste située dans le quartier d’Ascq. Bd, Beaux-arts, jeunesse, elle propose de nombreux ouvrages dédiés à l’illustration ! * **Roro Mawouane**: une illustratrice de la région lilloise. Roro réalise des illustrations joyeuses, dynamiques et colorées. Ses tirages numériques sont faits sur papier d’art et vont du format carte postale au format 50x70cm. * **Spectre Editions**: un atelier de sérigraphie artisanale mené par Félix Bisiaux et Adley depuis 2017. Ils y produisent des micro-éditions et auto-éditions de bande-dessinée et d’illustration. Ces objets graphiques racontent souvent des histoires fantastiques : drôles ou contemplatives. ### Mais aussi des animations pour tous ! ### Fresque participative “En balade à Villeneuve d’Ascq” par Roro Mawouane **GRATUIT** **de 15h à 19h** Petits et grands, venez peupler le chemin sinueux que Roro a tracé sur les vitrines de l’Office de Tourisme ! Une famille d’acrobates? Un chien en rollers? A vous de dessiner ce qui animera cette balade colorée entre les sites emblématiques de la ville. ### Nature morte à dessiner **GRATUIT** **de 15h à 20h** **Matériel à disposition sur place** La Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ et la Remise Enjouée nous prêtent une sélection d’objets et bibelots qui composeront une nature morte géante à dessiner. Choisissez votre angle de vue, dessiner autant d’objets que vous le souhaitez avec la technique de votre choix et postez votre illustration sur les réseaux avec le #weekendillustration ! Et pour celles et ceux qui ont un véritable coup de cœur, les objets peuvent être réservés pendant le festival et achetés aux associations par la suite ! ### Atelier badges **GRATUIT** **de 15h à 20h** Découpez et composez l’illustration de votre badge personnalisé ! Repartez de ce weekend avec un souvenir récup et original. ### Émission live de Radio Campus **Samedi de 15h à 17h** Le samedi, la station mythique Radio Campus prendra ses quartiers au château pour enregistrer une émission live autour de l’illustration, l’occasion pour les curieux de les voir en dehors du studio ! ———————— A la Ferme d’en Haut ——————– ### Zoom sur l’illustration – Expo collective ### Samedi et dimanche de 15h à 19h De l’illustration traditionnelle au crayon ou digital, de la gravure au collage, de la peinture à l’aquarelle, l’intention des 5 illustratrices de la métropole est de partager leurs univers singuliers. Sonia Poli, Irène Caron, Anaïs Defever, Roro Mawouane et Marieke Offroy vont nous raconter comment elles créent. L’illustration est un lieu de respiration, un espace de l’imaginaire où émotions, nature et bien-être se côtoient. Ce langage visuel empreint de fraîcheur fait la part belle à l’expression de l’art contemporain. + Oeuvre participative **Entrée gratuite, jusqu’au 10 avril 2022.** **Toutes les infos ici :** [**[https://openagenda.com/agendas/77287074/events/79113485](https://openagenda.com/agendas/77287074/events/79113485)**](https://openagenda.com/agendas/77287074/events/79113485) —————- A l’Atelier 2 ————- ### L’atelier « Illustration » de l’Atelier 2 – arts plastiques ouvre ses portes ### Samedi et dimanche de 15h à 19h Cet atelier adultes présente les créations de cette saison artistique : les livres-objets. Dans cet atelier, il s’agit d’associer textes et images. Compléter, décrire, prolonger un texte par l’image. Chaque lundi, ce groupe réalise des livres animés, reliés, illustrés par le collage, l’impression, la peinture, la gravure… Vous pourrez assister à un atelier de démonstration.

Gratuit sans réservation

