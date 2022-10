WEEKEND HALLOWEEN – ATELIER THÉÂTRE ET MYSTÈRES – VOUVANT & MOI

WEEKEND HALLOWEEN – ATELIER THÉÂTRE ET MYSTÈRES – VOUVANT & MOI, 29 octobre 2022, . WEEKEND HALLOWEEN – ATELIER THÉÂTRE ET MYSTÈRES – VOUVANT & MOI



2022-10-29 20:00:00 – 2022-10-29 23:30:00 Pour célébrer Halloween, la fête de tous les esprits, Vouvant & Moi organise des animations spéciales pendant le dernier weekend d’octobre. Programme du samedi 29 octobre :

• Atelier théâtre et mystères.

• Initiation aux techniques théâtrales. Infos pratiques :

• RDV à 20h00 à l’Espace Lusignan.

• Durée : 3h30.

• Tarif : 30€ par adulte (18 et +) / 20€ par ado. Théâtre et mystères : Initiation aux techniques théâtrales. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville