Weekend festif Guipry-Messac, 16 juillet 2022, Guipry-Messac.

Weekend festif Guipry-Messac

2022-07-16 – 2022-07-17

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Guipry-Messac

Au programme du samedi soir: feu d’artifice dans le parc de la salle Picasso et bal populaire avec l’orchestre Thierry Simon organisés par le Comité des Fêtes. Pour le dimanche, la 2ème édition du marché accueillera une quarantaine d’exposants, artisans et commerçants locaux! Il y aura également des animations, balades à poneys, contes… Buvette et restauration sur place.

accueil@saintmalodephily.fr +33 2 99 57 82 40 http://www.saintmalodephily.fr/

Guipry-Messac

