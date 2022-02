Weekend d’initiation à la botanique, aux plantes sauvages comestibles et médicinales Saint-Pierre-de-Côle Saint-Pierre-de-Côle Catégories d’évènement: Dordogne

2022-05-14 – 2022-05-15

Saint-Pierre-de-Côle Dordogne Lors de cette formation nous aborderons de façon simple, pratique, le vocabulaire de base de la botanique indispensable si l’on veut s’investir dans ce domaine. Cette formation s’articulera autour de la théorie mais aussi de la pratique sur le terrain avec des exemples concrets.

Lors de cette formation nous aborderons de façon simple, pratique, le vocabulaire de base de la botanique indispensable si l'on veut s'investir dans ce domaine. Cette formation s'articulera autour de la théorie mais aussi de la pratique sur le terrain avec des exemples concrets.

Possibilité d'hébergement sur place

+33 6 81 08 54 77

Possibilité d’hébergement sur place pixabay

