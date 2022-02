Weekend d’inauguration Noonsi Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Weekend d'inauguration Noonsi Les Rêves – Chemin l'Embouy CCAS Léo Lagrange Montbrun-les-Bains

2022-02-19 – 2022-02-20

Montbrun-les-Bains Drôme Ce weekend nous fêtons le lancement d’une saison riche d’événements culturels !!!

1 Concert ou Spectacle / Mois

1 Stage découverte artistique (cirque/chant/vannerie..) / Mois

1 Spectacle Jeune public / Trimestre

Buvette & Petite restauration sur place noonsiprod@gmail.com +33 6 08 30 83 03

