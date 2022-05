Weekend des transitions, 14 mai 2022, .

Weekend des transitions

2022-05-14 – 2022-05-15

Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer

Des associations environnementales tiendront des stands pour petits et grands autour du thème « l’éducation à l’environnement ». Venez discuter avec eux de leurs activités et de leurs rôles dans la défense et la protection de l’environnement. Elus et agents de la commune seront également disponibles pour vous présenter les actions mises en place sur la commune pour réduire notre empreinte carbone.

Sorties pour découvrir les marins, de village et de campagne, ateliers visites, spectacles, discussions, expositions, déjeuners et apéro-concert… tout au long du week-end.

Infos et réservations : culture.communication@besurmer.fr ou au 02 96 70 64 18 et sur le site de la commune : https://www.binic-etables-sur-mer.fr/actualites/week-end-des-transitions-education-a-lenvironnement/

+33 2 96 73 39 96

